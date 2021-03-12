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Нормандский саммит планируется на апрель, - Кравчук 

Автор: Игорь Литвиненко

Саммит в нормандском формате планируют провести в апреле. Сейчас над его организацией работают советники глав стран-участниц.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента - ред.), Козак - советник Путина и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель", - заявил Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ заявил, что пока нельзя говорить о том, что такая встреча состоится с полной уверенность.

"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. При этом президент отметил, что если встреча не состоится, он найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

Позже в Кремле заявили, что контактов между Путиным и Зеленским пока не планируется.

Также РБК-Украина писало, что, по мнению Кравчука, если Россия будет блокировать переговоры по Донбассу, то Украина попытается выйти из этой ситуации только радикальными шагами.

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Новости Украины КравчукНормандский формат
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