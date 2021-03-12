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Нормандський саміт планується на квітень, - Кравчук

Автор: Ігор Литвиненко

Саміт у нормандському форматі планують провести у квітні. Зараз над його організацією працюють радники голів країн-учасниць.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак (Андрій Єрмак - голова Офісу президента - ред.), Козак - радник Путіна та інші. Вони і вирішують це питання зустрічі на вищому рівні. Планується десь, мабуть, на квітень", - заявив Кравчук.

При цьому глава української делегації в ТКГ заявив, що поки не можна говорити про те, що така зустріч відбудеться з повною впевненість.

"Передбачити позицію Росії дуже важко. Вона змінюється буквально кожен день", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував підготовку нормандської зустрічі. При цьому президент зазначив, що якщо зустріч не відбудеться, він знайде інший формат переговорів з кожною стороною.

Пізніше в Кремлі заявили, що контактів між Путіним і Зеленським поки не планується.

Також РБК-Україна писало, що, на думку Кравчука, якщо Росія буде блокувати переговори з Донбасу, то Україна спробує вийти з цієї ситуації тільки радикальними кроками.

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Новини України КравчукНормандський формат
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