Нормандський саміт планується на квітень, - Кравчук

Саміт у нормандському форматі планують провести у квітні. Зараз над його організацією працюють радники голів країн-учасниць.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак (Андрій Єрмак - голова Офісу президента - ред.), Козак - радник Путіна та інші. Вони і вирішують це питання зустрічі на вищому рівні. Планується десь, мабуть, на квітень", - заявив Кравчук.

При цьому глава української делегації в ТКГ заявив, що поки не можна говорити про те, що така зустріч відбудеться з повною впевненість.

"Передбачити позицію Росії дуже важко. Вона змінюється буквально кожен день", - додав він.