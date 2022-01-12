Нормандский формат возвращен в рабочее состояние, - МИД Франции

По его словам, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения.

"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - сказал министр.

Одновременно глава МИД напомнил, что "в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве".

Он заявил, что Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.

"Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия", - добавил он.