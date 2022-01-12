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Нормандский формат возвращен в рабочее состояние, - МИД Франции

Автор: Артур Родивилов

Нормандский формат длительное время не действовал. Однако сейчас он возвращен в рабочее состояние, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCP.

По его словам, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения.

"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - сказал министр.

Одновременно глава МИД напомнил, что "в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве".

Он заявил, что Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.

"Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия", - добавил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.

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Нормандский формат