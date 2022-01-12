Нормандський формат повернуто в робочий стан, - МЗС Франції

За його словами, на столі переговорів знаходяться такі питання, як обмін полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння.

"Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", - сказав міністр.

Одночасно глава МЗС нагадав, що "в минулі дні представники Франції та Німеччини провели дискусії в Києві та Москві".

Він заявив, що Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" з Росією.

"Такий діалог має вестися без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки", - додав він.