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Нормандський формат повністю себе виправдав, - Меркель

Новини » Політика    12.04.2019 - 16:34
Нормандський формат повністю себе виправдав, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами канцлера Німеччини, цей формат необхідно продовжувати

Нормандський формат повністю себе виправдав. Про це канцлер Германії Ангела Меркель заявила у ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенко, повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що слід продовжувати працю у цьому формату.

"Я вважаю, що цей формат себе повністю виправдав. Цей формат себе виправдав за цих надзвичайно непростих умов. Я думаю, його потрібно продовжити", - заявила Меркель.

"Що стосується комбінації з трьохсторонньою контактною групою, я вважаю, що нам потрібно далі працювати в цьому форматі. Це не є формат, який виключає інші", - сказала Канцлер Німеччини.

Вона додала, що в питаннях нормандського формату у Європейському союзі завжди тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами Америки.

Нагадаємо, Меркель вимагає від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці. Також канцлер Німеччини закликала РФ забезпечити вільне проходження українських кораблів у Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін виступає за збереження ролі Німеччини і Франції у якості посередників під час переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Додамо, раніше глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зустріч у нормандському форматі можлива після того, як Україна, Німеччина і Франція узгодять реальний порядок денний щодо врегулювання на Донбасі.

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