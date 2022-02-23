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Нормандський формат не буде покинутий, - МЗС Франції

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Париж, Середа 23 лютого 2022 14:42
Нормандський формат не буде покинутий, - МЗС Франції Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/le Parisien)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що переговори в нормандському форматі не будуть покинуті. Оскільки для мирного врегулювання ситуації навколо України необхідний діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.

"Що стосується нормандського формату, він все ще існує. Ми не буде закидати його. І все ще є простір для діалогу, щоб врегулювати ситуацію навколо України", - заявив Ле Дріан.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не бачать доцільності проведення саміту "нормандської четвірки", однак його проведення можливе за умови наявності конкретних пропозицій.

Крім того, президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що Україна ініціює термінові збори саміту "нормандської четвірки".

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Франція Нормандський формат
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