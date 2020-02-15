Нормандская встреча: Зеленский планирует в апреле, а МИД говорит о переносе

Украина будет делать все возможное, чтобы нормандская встреча состоялась в апреле 2020 года, как это было согласовано в Париже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, украинские власти будут делать все нужные шаги для проведения нормандской встречи именно в апреле 2020 года. Он добавил, что задачей Украины сейчас является обеспечение соблюдения достигнутых в Париже договоренностей, однако Киев ожидает встречных шагов.

"В целом я хочу заверить, что Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России прошел в согласованные сроки, а именно в апреле 2020 года. Наша задача обеспечить соблюдение соглашений, достигнутых в Париже", - заявил он.

Однако, как сообщает "Укринформ" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции заявил журналистам, что он не исключает переноса даты нормандской встречи ближе к лету.

"Думаю, что лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле, а ближе (к лету - ред.), посмотрим, когда будет результат. Нам важно, чтобы были договоренности, которые они могут достичь", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам Америки присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе. В Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Конгресса США.

Также РБК-Украина писало, что в Мюнхене на конференции по безопасности представители "нормандской четверки" планируют подготовить базу для будущего саммита. Ожидалось, что представители Украины, России, Франции и Германии проведут встречу на полях конференции.