Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли

Нормандская встреча в Берлине (Германия) на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции продолжается уже седьмой час. В связи с этим брифинг украинского переговорщика Андрея Ермака перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Сообщается, что переговоры продолжаются уже седьмой час.

"Ожидается, что по результатам переговоров Андрей Ермак проведет брифинг в помещении Посольства Украины в Германии. Ориентировочное время начала - 23:30 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Отметим, изначально планировалось, что Ермак выйдет на брифинг по итогам встречи в 20:00.