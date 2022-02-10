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В Берлине началась нормандская встреча на уровне советников

Новина українською →
Берлин, Четверг 10 февраля 2022 15:48
В Берлине началась нормандская встреча на уровне советников Фото: нормандская встреча началась в Берлине (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

В Берлине (Германия) началась нормандская встреча на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отметим, российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Немецкую - советник канцлера Германии Йенс Плетнер, французскую - советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Ермак по итогам нормандской встречи планирует дать брифинг в помещении посольства Украины в Германии ориентировочно в 20:00 по Киеву, но время может измениться, если переговоры затянутся как в прошлый раз.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что задача максимум на нормандской встрече политических советников в Берлине является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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