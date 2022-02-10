Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
Нормандская встреча в Берлине (Германия) на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции продолжается уже седьмой час. В связи с этим брифинг украинского переговорщика Андрея Ермака перенесли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.
Сообщается, что переговоры продолжаются уже седьмой час.
"Ожидается, что по результатам переговоров Андрей Ермак проведет брифинг в помещении Посольства Украины в Германии. Ориентировочное время начала - 23:30 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
Отметим, изначально планировалось, что Ермак выйдет на брифинг по итогам встречи в 20:00.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в Берлине приблизит саммит лидеров "нормандской четверки".
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что задача максимум на нормандской встрече - разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.