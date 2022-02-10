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Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли

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Берлін, Четвер 10 лютого 2022 22:05
Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Нормандська зустріч у Берліні (Німеччина) на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції триває вже сьому годину. У зв'язку з цим брифінг українського парламентера Андрія Єрмака перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Повідомляється, що переговори тривають вже сьому годину.

"Очікується, що за результатами переговорів Андрій Єрмак проведе брифінг у приміщенні Посольства України в Німеччині. Орієнтовний час початку - 23:30 (за київським часом)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, спочатку планувалося, що Єрмак вийде на брифінг за підсумками зустрічі о 20:00.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч у Берліні наблизить саміт лідерів "нормандської четвірки".

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що завдання максимум на нормандській зустрічі - розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

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Германия Берлин Андрій Єрмак Нормандський формат
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Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли
Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли
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