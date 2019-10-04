ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нормандская встреча: Порошенко предложил Зеленскому помощь

Новости » Политика    04.10.2019 - 11:21
Нормандская встреча: Порошенко предложил Зеленскому помощь
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко предложил Зеленскому дорожную карту

Пятый президент Петр Порошенко предложил президенту Владимиру Зеленскому дорожную карту к встрече в Нормандском формате. Об этом Порошенко заявил, комментируя видеообращение Зеленского.

"Хорошо, что Владимир Зеленский отреагировал на озабоченность части общества. Это шаг в правильном направлении. Да, в одном обращении не ответить на все вопросы. Но с большинством тезисов трудно не согласиться. Жаль, что так много внимания предшественникам. Не советую искать врагов в Киеве. Его враг там, где и враг Украины – в Москве", - написал Порошенко.

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - добавил Порошенко.

По его словам, предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации Минских договоренностей. Она устанавливает четкую приоритетность шагов по безопасности перед политическими.

"Она была нами тщательно проработана еще несколько лет назад. Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации Минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом – политическое урегулирование. В любой момент готов презентовать дорожную карту для первых лиц государства. Не российская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на Нормандский саммит. Равно как и с концепцией миротворческого контингента ООН", - написал политик.

Хорошо, что Владимир Зеленский отреагировал на озабоченность части общества. Это – шаг в правильном направлении. Так, в...

Опубликовано Петром Порошенко Пятница, 4 октября 2019 г.

"И последнее. Люди вышли на днях на протест не потому что они порохоботы, как некоторым кажется. Ветераны, волонтеры, просто неравнодушные граждане – они любят Украину и имеют право на то, чтобы с их мнением считались", - добавил Порошенко.

Большинство украинцев против легализации игорного бизнеса в любой форме Лукашенко: у Украины никогда не будет проблем с Беларусью
Новости Украины Порошенко ПетрВладимир Зеленскийнормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь