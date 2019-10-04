Нормандская встреча: Порошенко предложил Зеленскому помощь

Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко предложил Зеленскому дорожную карту

Пятый президент Петр Порошенко предложил президенту Владимиру Зеленскому дорожную карту к встрече в Нормандском формате. Об этом Порошенко заявил, комментируя видеообращение Зеленского.

"Хорошо, что Владимир Зеленский отреагировал на озабоченность части общества. Это шаг в правильном направлении. Да, в одном обращении не ответить на все вопросы. Но с большинством тезисов трудно не согласиться. Жаль, что так много внимания предшественникам. Не советую искать врагов в Киеве. Его враг там, где и враг Украины – в Москве", - написал Порошенко.

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - добавил Порошенко.

По его словам, предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации Минских договоренностей. Она устанавливает четкую приоритетность шагов по безопасности перед политическими.

"Она была нами тщательно проработана еще несколько лет назад. Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации Минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом – политическое урегулирование. В любой момент готов презентовать дорожную карту для первых лиц государства. Не российская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на Нормандский саммит. Равно как и с концепцией миротворческого контингента ООН", - написал политик.

Хорошо, что Владимир Зеленский отреагировал на озабоченность части общества. Это – шаг в правильном направлении. Так, в... Опубликовано Петром Порошенко Пятница, 4 октября 2019 г.

"И последнее. Люди вышли на днях на протест не потому что они порохоботы, как некоторым кажется. Ветераны, волонтеры, просто неравнодушные граждане – они любят Украину и имеют право на то, чтобы с их мнением считались", - добавил Порошенко.