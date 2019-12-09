Нормандская встреча: лидеры обсуждают итоговый документ

На нормандской встрече в Париже лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают итоговый документ. Об этом на брифинге заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тимошенко, от Украины на встрече также присутствуют министр иностранных дел Вадим Пристайко, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, помощник президента Андрей Ермак.

"На данный момент встреча продолжается в формате четырех лидеров. Лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого, проходят по каждому пункту и активно обсуждают каждый пункт. И доходят до финального проекта, который будет подписан. Сейчас так, далее, я думаю, несколько часов это еще будет продолжаться", - заявил Тимошенко.

Он также добавил, что не может называть пункты, которые уже обсудили на нормандской встрече, поскольку переговоры проходят в закрытом формате.

Отметим, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России. В то же время, в этот четверг ожидается продление санкций.