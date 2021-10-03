Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится, - президент Украины

Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Пока Россия блокирует проведение встречи.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг .

"Думаю нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Госпожа Меркель очень хочет успеть на посту канцлера провести еще одну встречу. Она очень сильно подключилась к этому моменту", - заявил он.

Процесс блокируется именно Российской Федерацией, сообщил Зеленский.

"Россия не хочет говорить. Сколько ждать? Мы же не просто ждем, мы движемся вперед и делаем шаги в этом вопросе", - сообщил президент Украины.