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Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится, - президент Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Пока Россия блокирует проведение встречи.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"Думаю нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Госпожа Меркель очень хочет успеть на посту канцлера провести еще одну встречу. Она очень сильно подключилась к этому моменту", - заявил он.

Процесс блокируется именно Российской Федерацией, сообщил Зеленский.

"Россия не хочет говорить. Сколько ждать? Мы же не просто ждем, мы движемся вперед и делаем шаги в этом вопросе", - сообщил президент Украины.

Напомним, Зеленский считает, что окружение Путина не хочет их встречи тет-а-тет.

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Владимир ЗеленскийНормандский формат