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Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться, - президент України

Автор: Анастасія Рокитна

Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Поки Росія блокує проведення зустрічі.

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

"Думаю нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Пані Меркель дуже хоче встигнути на посаді канцлера провести ще одну зустріч. Вона дуже сильно підключилася до цього моменту", - заявив він.

Процес блокується саме Російською Федерацією, повідомив Зеленський.

"Росія не хоче говорити. Скільки чекати? Ми ж не просто чекаємо, ми рухаємося вперед і робимо кроки в цьому питанні", - повідомив президент України.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет.

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Володимир ЗеленськийНормандський формат