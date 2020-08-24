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Нормандская встреча и Беларусь: Зеленский встретился с Маасом

Киев, Понедельник 24 августа 2020 18:48
Нормандская встреча и Беларусь: Зеленский встретился с Маасом
Фото: Владимир Зеленский и Хайко Маас (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Стороны также обсудили ситуацию с пандемией коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Обсуждали будущую нормандскую встречу, ситуацию в Беларуси и пандемию коронавируса.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Нормандская встреча и санкции против РФ

В начале встречи Зеленский обратил внимание на прогресс в направлении установления мира на Донбассе и шаги по приближению встречи "нормандской четверки". Со своей стороны Маас пообещал, что Германия и впредь будет прилагать все усилия для продвижения в мирном процессе.

Маас также надеется, что нормандская встреча на уровне министров иностранных дел даст дополнительный импульс выполнению решений саммита, который состоялся в прошлом году в Париже.

Кроме того, глава немецкого МИД согласился с необходимостью сохранения санкций против России до прекращения оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Кризис в Беларуси

Зеленский и Маас отметили близость позиций Украины и Германии по ситуации в Беларуси, где протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. Зеленский поддержал усилия Германии и Франции в продвижении идеи посредничества ЕС для урегулирования кризиса.

Пандемия коронавируса

На фоне угрозы второй волны пандемии коронавируса стороны согласились, что нужно углублять сотрудничество между Украиной и Германией в борьбе с болезнью. Зеленский поблагодарил немецкое правительство за предоставление Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сотрудничество по НАТО

Зеленский и Маас отметили взаимную настроенность на сотрудничество после предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

Напомним, Украина надеется на участие Германии в реализации инициативы по созданию платформы по деоккупации Крыма.

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