Нормандська зустріч та Білорусь: Зеленський зустрівся з Маасом

Фото: Володимир Зеленський та Хайко Маас (president.gov.ua)

Сторони також обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Обговорювали майбутню нормандську зустріч, ситуацію в Білорусі та пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Нормандська зустріч та санкції проти РФ

На початку зустрічі Зеленський звернув увагу на прогрес у напрямі встановлення миру на Донбасі та кроки щодо наближення зустрічі "нормандської четвірки". Зі свого боку Маас пообіцяв, що Німеччина й надалі докладатиме всіх зусиль задля просування у мирному процесі.

Маас також сподівається, що нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ надасть додатковий імпульс виконанню рішень саміту, який відбувся минулого року в Парижі.

Крім того, глава німецького МЗС погодився з необхідністю збереження санкцій проти Росії до припинення окупації Криму та війни на Донбасі.

Криза у Білорусі

Зеленський та Маас відзначили близькість позицій України та Німеччини щодо ситуації в Білорусі, де протестують проти діючого президента Олександра Лукашенка. Зеленський підтримав зусилля Німеччини та Франції у просуванні ідеї посередництва ЄС для врегулювання кризи.

Пандемія коронавірусу

На тлі загрози другої хвилі пандемії коронавірусу сторони погодилися, що потрібно поглиблювати співпрацю між Україною та Німеччиною в боротьбі з хворобою. Зеленський подякував німецькому уряду за надання Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів.

Співпраця по НАТО

Зеленський та Маас відзначили взаємну налаштованість на співпрацю після надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Нагадаємо, Україна сподівається на участь Німеччини в реалізації ініціативи зі створення платформи з деокупації Криму.