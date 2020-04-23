Нормандская встреча 30 апреля попытается дать импульс ТКГ, - источник

Нормандская встреча на уровне министров, которая запланирована на 30 апреля, должна придать импульс Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе. Об этом РБК-Украина сообщил источник в дипломатических кругах.

По его словам, министры будут обсуждать работу контактной группы.

"Министерский диалог должен придать импульс работе Трехсторонней контактной группы, где работают Украина, Россия и ОБСЕ. Украина заинтересована в наработке решений для выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже", - заявил источник.

Он также отметил, что успех в выполнении договоренностей позволит провести нормандский саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Положительная динамика позволит выйти на следующий саммит в Берлине и двигаться по пути установления мира и деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил собеседник.

Напомним, на вчерашней видеоконференции контактной группы обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки". Украинская сторона настаивает на выполнении всех пунктов и называет это условием следующего саммита в Берлине на уровне глав государств.