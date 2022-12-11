Нормалізація фінансового стану енергетики допоможе підтримати економіку, - експерт

Необхідно нормалізувати фінансовий стан енергетичної галузі, щоб енергетики могли купляти обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури та підтримувати економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра, керівника Центру економічного відновлення Кирила Криволапа.

"Є ще певний запас того, що можна зробити додатково - це ліквідувати борги, які були перед енергетиками. Можна змінити прайс-кепи (цінові обмеження на оптовому ринку електроенергії - ред.). Це така думка для регулятора, треба забезпечити ліквідність галузі, бо енергетикам потрібна допомога", - сказав Криволап.

Він зазначив, що для цього не потрібно давати енергетикам якусь окрему допомогу, а необхідно нормалізувати фінансовий стан галузі.

Криволап також додав, що енергетики мають позитивний вплив на економіку, бо витрачені на ремонт обладнання кошти залишаються в ній.

"Це все робочі місця, це все можливості для нашого малого та середнього бізнесу працювати на наше відновлення", - підсумував він.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.