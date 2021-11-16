Nord Stream 2 создаст в Германии дочернюю компанию для сертификации

Компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2"- Nord Stream 2 AG - учредит в Германии дочернюю компанию. Это будет сделано с целью обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании агентству ТАСС.
"Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".
Федеральное сетевое агентство Германии возобновит сертификацию газопровода "Северный поток-2" при условии преобразования юридической формы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством.