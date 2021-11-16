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Nord Stream 2 створить у Німеччини дочірню компанію для сертифікації

Автор: Олександр Білоус

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG - заснує в Німеччині дочірню компанію. Це буде зроблено з метою забезпечити відповідність правилам і нормативним вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар компанії агентству ТАСС.

"Федеральне мережеве агентство Німеччини опублікувало інформацію про тимчасове припинення процедури сертифікації у зв'язку з заснуванням дочірньої структури компанії Nord Stream 2. Наша компанія робить цей крок з метою забезпечити відповідність застосовним правилам і нормативним вимогам. Ми не коментуємо деталі процедури, її терміни або вплив на терміни введення газопроводу в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Федеральне мережеве агентство Німеччини відновить сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" за умови перетворення юридичної форми компанії Nord Stream 2 AG відповідно до німецького законодавства.

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Північний потік-2