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Не номера, а фикция. Стало известно, какие сим-карты продают жителям Херсона

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Херсон, Суббота 04 июня 2022 19:48
Не номера, а фикция. Стало известно, какие сим-карты продают жителям Херсона Фото: херсонцам продают сим-карты, на которые нельзя завести аккаунты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В оккупированном Херсоне местным жителям продают сим-карты якобы российского оператора "На связи". Однако эти номера не идентифицируются интернет-ресурсами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Издание со ссылкой на жителей Херсона пишет, что на номера оператора "На связи" невозможно провести онлайн-регистрацию, создать аккаунт Google, зарегистрироваться в социальных сетях и других ресурсах. Таким образом, данный оператор не является официальным российским, поскольку на других операторов таких ограничений нет.

Издание отмечает, что этот оператор является аналогом "Феникса" и "Лугакома" на оккупированном Донбассе. Отметим, на номера этих операторов все-таки заводятся аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

"Мост" пишет, что российская связь в Херсонской области работает с перебоями, а мобильного интернета вообще нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области заработала связь операторов "Киевстар" и "Водафон", которую российские оккупанты отключали на несколько дней.

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