ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не номери, а фікція. Стало відомо, які сім-карти продають жителям Херсона

Новость на русском →
Херсон, Субота 04 червня 2022 19:48
Не номери, а фікція. Стало відомо, які сім-карти продають жителям Херсона Фото: херсонцям продають сім-карти, на які не можна завести акаунти (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В окупованому Херсоні місцевим жителям продають сім-карти нібито російського оператора "На зв'язку". Однак ці номери не ідентифікуються інтернет-ресурсами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Видання з посиланням на жителів Херсона пише, що на номери оператора "На зв'язку" неможливо провести онлайн-реєстрацію, створити акаунт Google, зареєструватися в соціальних мережах та інших ресурсах. Таким чином, даний оператор не є офіційним російським, оскільки на інших операторів таких обмежень немає.

Видання зазначає, що цей оператор є аналогом "Фенікса" і "Лугакома" на окупованому Донбасі. Відзначимо, на номери цих операторів все-таки заводяться акаунти в соціальних мережах і месенджерах.

"Мост" пише, що російський зв'язок в Херсонській області працює з перебоями, а мобільного інтернету взагалі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області запрацював зв'язок операторів "Київстар" і "Водафон", яку російські окупанти відключали на кілька днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні