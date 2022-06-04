Не номери, а фікція. Стало відомо, які сім-карти продають жителям Херсона

В окупованому Херсоні місцевим жителям продають сім-карти нібито російського оператора "На зв'язку". Однак ці номери не ідентифікуються інтернет-ресурсами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Видання з посиланням на жителів Херсона пише, що на номери оператора "На зв'язку" неможливо провести онлайн-реєстрацію, створити акаунт Google, зареєструватися в соціальних мережах та інших ресурсах. Таким чином, даний оператор не є офіційним російським, оскільки на інших операторів таких обмежень немає.

Видання зазначає, що цей оператор є аналогом "Фенікса" і "Лугакома" на окупованому Донбасі. Відзначимо, на номери цих операторів все-таки заводяться акаунти в соціальних мережах і месенджерах.

"Мост" пише, що російський зв'язок в Херсонській області працює з перебоями, а мобільного інтернету взагалі немає.