Nokia до конца года свернет свой бизнес в России
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia до конца 2022 года намерен свернуть свой бизнес в Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, в компании заявили, что полностью уходят из России.
"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдет из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие", - заявил представитель Nokia.
Отметим, все больше и больше западных компаний закрывают свой российский бизнес после того, как 24 февраля 2022 рода началось полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним, ранее шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.
До этого американский производитель компьютеров Dell Technologies Inc прекратил все операции в РФ после закрытия своих офисов в середине августа.
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