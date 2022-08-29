Nokia до конца года свернет свой бизнес в России

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia до конца 2022 года намерен свернуть свой бизнес в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, в компании заявили, что полностью уходят из России.

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдет из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие", - заявил представитель Nokia.

Отметим, все больше и больше западных компаний закрывают свой российский бизнес после того, как 24 февраля 2022 рода началось полномасштабное вторжение в Украину.