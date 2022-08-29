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Nokia до кінця року згорне свій бізнес в Росії

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Москва, Понеділок 29 серпня 2022 18:16
Nokia до кінця року згорне свій бізнес в Росії Фото: Nokia йде з російського ринку (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia до кінця 2022 року має намір згорнути свій бізнес в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, в компанії заявили, що повністю йдуть з Росії.

"До кінця року переважна більшість наших співробітників в Росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття", - заявив представник Nokia.

Зазначимо, все більше і більше західних компаній закривають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в Росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

До цього американський виробник комп'ютерів Dell Technologies Inc припинив всі операції в РФ після закриття своїх офісів в середині серпня.

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Nokia Російська Федерація
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