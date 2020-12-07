ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Nokia возглавит европейский проект 6G

Автор: РБК-Украина

Финская компания Nokia возглавит европейский проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи 6G. Коммерческий запуск планируется к 2030 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе телекоммуникационной компании.

Инициатива поддержана Европейской комиссией для исследований, которые будут определять общее видение системы мобильной связи шестого поколения. Цели проекта - создание уникальных сценариев и разработка фундаментальных технологий 6G, определение ключевых факторов, обеспечивающих их поддержку.

"Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, в соответствии с обычным десятилетним циклом между созданием сетей нового поколения", - подчеркнули в компании.

Самые читаемые новости

В компании отмечают, что в эпоху 6G будет появляться множество приложений, связывающих людей с машинами и цифровым миром, и такая связь может быть использована даже для "создания сети 6G с шестым чувством, которая интуитивно понимает наши намерения, делая наше взаимодействие с физическим миром более эффективным и предвосхищая наши потребности".

В настоящее время Nokia активно занимается внедрением сетей 5G.

Напомним, в ноябре правительство Китая создало специальную группу по исследованию и разработке технологии мобильной связи шестого поколения.

РБК-Украина писало, что в начале ноября с китайского космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Один из них - это первый в мире испытательный спутник 6G.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Nokiaмобильная связьФинляндия