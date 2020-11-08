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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G

Пекин, Воскресенье 08 ноября 2020 13:27
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
Фото: запуск спутника 6G (скрин Youtube)
Автор: РБК-Украина

С космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Один из этих 13 спутников - это первый в мире испытательный спутник 6G.

Об этом сообщает BBC.

Основная цель этого спутника - дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых он сосредоточен, - это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.

В то же время он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте.

Издание отмечает, что это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

Напомним, ранее китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.

Кроме того, 7 ноября Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения.

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