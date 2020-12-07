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Nokia возглавит европейский проект 6G

Хельсинки, Понедельник 07 декабря 2020 18:11
Nokia возглавит европейский проект 6G
Фото: Компания займется развитием мобильной связи нового поколения (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Финская компания Nokia возглавит европейский проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи 6G. Коммерческий запуск планируется к 2030 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе телекоммуникационной компании.

Инициатива поддержана Европейской комиссией для исследований, которые будут определять общее видение системы мобильной связи шестого поколения. Цели проекта - создание уникальных сценариев и разработка фундаментальных технологий 6G, определение ключевых факторов, обеспечивающих их поддержку.

"Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, в соответствии с обычным десятилетним циклом между созданием сетей нового поколения", - подчеркнули в компании.

В компании отмечают, что в эпоху 6G будет появляться множество приложений, связывающих людей с машинами и цифровым миром, и такая связь может быть использована даже для "создания сети 6G с шестым чувством, которая интуитивно понимает наши намерения, делая наше взаимодействие с физическим миром более эффективным и предвосхищая наши потребности".

В настоящее время Nokia активно занимается внедрением сетей 5G.

Напомним, в ноябре правительство Китая создало специальную группу по исследованию и разработке технологии мобильной связи шестого поколения.

РБК-Украина писало, что в начале ноября с китайского космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Один из них - это первый в мире испытательный спутник 6G.

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