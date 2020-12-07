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Nokia очолить європейський проект 6G

Ґельсінкі, Понеділок 07 грудня 2020 18:11
Nokia очолить європейський проект 6G
Фото: Компанія займеться розвитком мобільного зв'язку нового покоління (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Фінська компанія Nokia очолить європейський проект Hexa-X, спрямований на розвиток систем мобільного зв'язку 6G. Комерційний запуск планується до 2030 року.

Про це повідомляється в прес-релізі телекомунікаційної компанії.

Ініціатива підтримана Європейською комісією для досліджень, які будуть визначати загальне бачення системи мобільного зв'язку шостого покоління. Цілі проекту - створення унікальних сценаріїв і розробка фундаментальних технологій 6G, визначення ключових факторів, що забезпечують їх підтримку.

"Nokia очікує, що комерційний запуск 6G відбудеться до 2030 року, відповідно до звичного десятирічного циклу між створенням мереж нового покоління", - підкреслили в компанії.

У компанії відзначають, що в епоху 6G буде з'являтися безліч додатків, що пов'язують людей з машинами і цифровим світом, і такий зв'язок може бути використаний навіть для "створення мережі 6G з шостим відчуттям, яка інтуїтивно розуміє наші наміри, роблячи нашу взаємодію з фізичним світом більш ефективною і передбачаючи наші потреби".

В даний час Nokia активно займається впровадженням мереж 5G.

Нагадаємо, в листопаді уряд Китаю створив спеціальну групу з дослідження та розробки технології мобільного зв'язку шостого покоління.

РБК-Україна писало, що на початку листопада з китайського космодрому Тайюань була запущена ракета-носій Long March 6, яка успішно відправила 13 супутників на задану орбіту. Один з них - перший в світі випробувальний супутник 6G.

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