Ноги відмерзають. Росіянин розповів про умови на фронті та відсутність допомоги (перехоплення)

Російській військовий у розмові з подругою поскаржився на жахливі умови в армії та відсутність військового обладнання та допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки України.

Під час розмови знайома запитала у росіянина про спільного знайомого, який загинув на фронті. Вона жалілась на те, що тіло окупанта не змогли забрати з поля бою та поховати. У відповідь на це росіянин заявив, що тіло загиблого окупанта не вийде забрати найближчим часом.

Він також поскаржився, що їм не надходить озброєння та постачання.

"У нас немає ні техніки, ні озброєння. Вода заморожена приїжджає, хавку немає на чому гріти, вогню немає. Ноги потихеньку відмерзають, речей досі немає, ніх*я не приїхало", - говорить росіянин.