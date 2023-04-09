RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ноги отмерзают. Россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи (перехват)

Фото: россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный в разговоре с подругой пожаловался на ужасающие условия в армии и отсутствие военного оборудования и помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

Во время разговора знакомая спросила у россиянина об общем знакомом, погибшем на фронте. Она жаловалась, что тело оккупанта не смогли забрать с поля боя и похоронить. В ответ на это россиянин заявил, что тело погибшего оккупанта не получится унести в ближайшее время.

Он также посетовал, что им не поступает вооружение и снабжение.

"У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, хавку не на чем греть, огня нет. Ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, ник*я не приехало", - говорит россиянин.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиГлавное управление разведкиВойна России против Украины