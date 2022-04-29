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Вночі на Півдні ЗСУ вразили 11 цілей окупантів

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П'ятниця 29 квітня 2022 16:53
Вночі на Півдні ЗСУ вразили 11 цілей окупантів На Півдні ЗСУ вразили 11 цілей окупантів (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові продовжують знищувати особовий склад і військову техніку окупантів. Зокрема, у ніч проти 29 квітня ЗСУ вразили 11 цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами уражено 11 цілей противника. Втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в нашій зоні відповідальності залишається стабільно напруженою. Зокрема, на окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини окупанти намагаються просувати ідею невідворотності закріплення регіонів під владою Росії.

При цьому, ця діяльність успіхів не має, адже місцеві чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи окупантами.

"Готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, окупанти намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня", - повідомляє командування.

Населені пункти Миколаївської області, звідки російські загарбники відступили, продовжують потерпати від їх же обстрілів. Окупанти бояться підходу ЗСУ, тому вдаряють по мирному населенню.

Крім того, на Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи.

"Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на південному напрямку відбили кілька атак і знищили два склади боєприпасів.

Також ми писали, що ЗСУ відбили ворожі атаки на півдні України. Внаслідок цього окупанти втратили 48 солдатів і 13 одиниць техніки.

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