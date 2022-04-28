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ВСУ на южном направлении отбили несколько атак и уничтожили два склада боеприпасов

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 02:40
ВСУ на южном направлении отбили несколько атак и уничтожили два склада боеприпасов Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За прошедшие сутки в Херсонской и Николаевской области враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел. Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии отбили атаку врага возле Новогригоровки и две – вблизи Александровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки. В районе Нововоронцовки подразделения ПВО сбили беспилотник "Орлан-10".

Общие потери врага за сутки составили 49 солдат и офицеров,14 единиц техники, из которых 6 – бронированной, и еще 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения. Также в районе Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов. В Черноморской операционной зоне корабельная группировка Черноморского флота армии РФ остается в готовности нанесения ракетных ударов по Украине.

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