Ночью температура снизится до -13

Погода в Украине завтра, 22 ноября, ожидается без осадков, ночью температура местами снизится до -13 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что ветер ожидается восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек.

Температура ночью -5-10 градусов, в восточных областях до -13 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

В частности, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью ожидается от +1 градуса до -4 градусов. Днем - от 0 до +5 градусов. На Закарпатье ночью +2-7 градуса тепла, днем +6-11 градусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 ноября, будет ветреной, местами порывы достигнут штормовых значений.

Также синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 22 ноября, в восточных областях Украины температура воздуха снизится до -12 градусов, на остальной территории возможны заморозки до -7. Днем температура в большинстве областей будет колебаться от +3 до -3, на востоке до -5.