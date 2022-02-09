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Ночью мокрый снег, а днем до +12: синоптик опубликовала прогноз погоды на завтра

Автор: РБК-Украина

Завтра, 10 февраля, в Украине ожидается относительно теплая погода. Однако в части регионов ночью пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

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По данным синоптика, в ночь на 10 февраля мокрый снег и дождь накроют западные и северные области. Днем небольшие осадки прогнозируются на востоке страны и в некоторых районах Днепропетровской области.

Также на всей территории Украины, кроме юга, возможен порывистый ветер.

Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться от +5 до +10 градусов. В западных и южных областях столбики термометров покажут до +12 градусов, в то же время на востоке и севере воздух прогреется лишь до +2... +5 градусов.

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В столице завтра днем будет сухо, но ночью возможен мокрый снег или дождь. Синоптик предупредила о порывах ветрах.

Температура воздуха установится в пределах +7 градусов. В темное время суток ожидается похолодание до нуля градусов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет до +10 градусов. Однако ночью температура опустится до нуля.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 9 февраля из-за снега и тумана морские порты в Одессе, Мариуполе и Черноморске вынуждены были ограничить грузовые операции с зерном.

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Погода в Украине