Вночі мокрий сніг, а вдень до +12: синоптик опублікувала прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За даними синоптика, в ніч на 10 лютого мокрий сніг і дощ накриють західні та північні області. Вдень невеликі опади прогнозуються на сході країни і в деяких районах Дніпропетровської області.

Також на всій території України, крім півдня, можливий поривчастий вітер.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від + 5 до + 10 градусів. У західних і південних областях стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів, водночас на сході і півночі повітря прогріється лише до +2... + 5 градусів.

Погода в Києві

У столиці завтра вдень буде сухо, але вночі можливий мокрий сніг або дощ. Синоптик попередила про пориви вітру.

Температура повітря встановиться в межах + 7 градусів. У темний час доби очікується похолодання до нуля градусів.