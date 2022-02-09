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Туман и снег парализовали работу портов в Одессе и Мариуполе

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Одесская область, Среда 09 февраля 2022 13:18
Туман и снег парализовали работу портов в Одессе и Мариуполе Фото: Непогода в украинских портах (uspa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Усложненные погодные условия парализовали работу морских портов в двух областях Украины. Из-за снега и тумана в портах Одессы, Черноморска и Мариуполя пришлось ограничить грузовые операции с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

"По информации диспетчерской службы, на 08:00 09.02.22: порты работают без ограничений, за исключением портов Одесса, Черноморск и Мариуполь, в которых ограничены грузовые операции с зерном (снег, туман)", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в АМПУ добавили, что проход через гирло "Быстрое" также закрыт из-за сильного ветра. В то же время Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Напомним, что сегодня в Украине будет наблюдаться весенняя погода. В ряде областей ожидается мокрый снег и ветер, однако температура установится в районе +10 градусов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Киеве горожане в плюсовую температуру устроили каток на озере, на котором были большие проталины.

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