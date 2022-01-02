ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ночью в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 19:44
Ночью в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах Фото: в КГГА предупредили о гололедице в Киеве этой ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве этой ночью со 2 по 3 января ожидаются гололедица и сильные порывы ветра. Киевлян призывают быть осторожными передвигаясь по городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно данным синоптиков, 3 января ночью в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра 20-25 м/с в течение суток.

Какие советы водителями:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;
  • снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;
  • включать габаритные огни и противотуманные фонари;
  • не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.

Советы пешеходам;

  • не торопиться во время ходьбы;
  • не держать руки в карманах во время ходьбы;
  • во время падения - попытаться быстро присесть, чтобы попробовать удержаться на ногах;
  • быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили может занести при такой непогоде;
  • быть внимательными во время перехода дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году