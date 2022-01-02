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Вночі у Києві прогнозують ожеледицю на дорогах

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Неділя 02 січня 2022 19:44
Вночі у Києві прогнозують ожеледицю на дорогах Фото: У КМДА попередили про ожеледицю у Києві цієї ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві цієї ночі з 2 по 3 січня очікуються ожеледиця та сильні пориви вітру. Киян закликають бути обережними пересуваючись містом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з даними синоптиків, 3 січня вночі у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру 20-25 м/с протягом доби.

Які поради водіями:

  • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та уникати ризикових маневрувань;
  • знижувати швидкість до мінімуму при наближені до пішоходів;
  • вмикати габаритні вогні та протитуманні ліхтарі;
  • не використовувати авто, яке обладнане літніми шинами.

Які поради пішоходам;

  • не поспішати під час ходьби;
  • не тримати руки в кишенях під час ходьби;
  • під час падіння - спробувати швидко присісти, аби спробувати утриматися на ногах;
  • бути уважними й на тротуарах, оскільки автомобілі може занести при такій негоді;
  • бути уважними під час переходу дороги.

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