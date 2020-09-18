Ночью в Киеве ожидаются первые заморозки

В субботу ночью, 19 сентября, в Киеве ожидаются первые заморозки. На поверхности почвы ожидается 0 -3 градусов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Также 19 сентября в Киеве ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью составит +6 +8 градусов, а днем прогреется до +18 +20.
При этом отмечается, что осадков не ожидается.
Напомним, после жаркой первой половины сентября, в Украину придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.
Кроме того, 19 сентября в Украине ожидается резкое похолодание.
Добавим, что синоптики прогнозировали на сегодня резкое похолодание, дожди, сильный штормовой ветер.