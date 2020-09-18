Ночью в Киеве ожидаются первые заморозки

В субботу ночью, 19 сентября, в Киеве ожидаются первые заморозки. На поверхности почвы ожидается 0 -3 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также 19 сентября в Киеве ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью составит +6 +8 градусов, а днем прогреется до +18 +20.

При этом отмечается, что осадков не ожидается.

Напомним, после жаркой первой половины сентября, в Украину придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.

Кроме того, 19 сентября в Украине ожидается резкое похолодание.

Добавим, что синоптики прогнозировали на сегодня резкое похолодание, дожди, сильный штормовой ветер.