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Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Украина, Пятница 18 сентября 2020 17:13
Синоптики предупредили о заморозках в Украине
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В субботу, 19 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание. Синоптики также предупреждают о северо-западном ветре, который будет от 5 до 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, температура воздуха ночью в большинстве западных, северных, центральных областей будет в пределах +3 +8 тепла, в Карпатах местами и в воздухе будут заморозки от 0 до +3 градусов. В южных регионах температура воздуха днем ожидается от +6 до +11, а днем столбики термометров поднимутся до +16 +21 тепла.

Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Фото: погода в Украине (facebook.com)

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях.

Также РБК-Украина писало, что после жаркой первой половины сентября, в страну придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.

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