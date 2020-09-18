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Вночі в Києві очікуються перші заморозки

Автор: РБК-Україна

У суботу вночі, 19 вересня, в Києві очікуються перші заморозки. На поверхні грунту очікується 0 -3 градусів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Також 19 вересня в Києві очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень прогріється до +18 +20.

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При цьому наголошується, що опадів не очікується.

Нагадаємо, після жаркої першої половини вересня, в Україну прийде різке похолодання і сильний штормовий вітер.

Крім того, 19 вересня в Україні очікується різке похолодання.

Додамо, що синоптики прогнозували на сьогодні різке похолодання, дощі, сильний штормовий вітер.

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