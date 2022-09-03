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Ночью дождь, а днем - осенняя прохлада: прогноз погоды на завтра

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Украина, Суббота 03 сентября 2022 15:25
Ночью дождь, а днем - осенняя прохлада: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине завтра будет прохладной, до +22 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 4 сентября, в Украине снова ожидается спад температур. При этом ночью в большинстве областей пройдет дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, ночью в большинстве южных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь, а на востоке - умеренный, местами с грозой.

На остальной территории будет сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5 +13 градусов. Днем столбики термометра покажут в среднем +15 +22 градуса. Во всех регионах жара спадет, а ночью кое-где возможны заморозки.

В Киеве завтра будет сухая погода. Температура ночью прогнозируется в районе +8 +10 градусов, а днем +18 +20.

Ночью дождь, а днем - осенняя прохлада: прогноз погоды на завтра

Напомним, на севере Украины уже были зафиксированы первые ночные заморозки.

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