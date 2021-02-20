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Ночью боевики выпустили более 30 мин вблизи Новгородского. Украина сообщила в ОБСЕ

Автор: Инна Собора

С начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Новгородского. Там боевики открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Через Украинскую сторону СЦКК о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В течение прошлых суток, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Возле Луганского открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного - еще и из стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Ни один украинский военный вчера не пострадал.

Напомним, 18 февраля ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 18 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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