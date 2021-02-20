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ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 03:44
ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 19 февраля.

Так, в Донецкой области Миссия зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня, включая 2 взрыва неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции, вблизи Зализного и Гнутово. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня - взрыв неопределенного происхождения к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 40 нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 9684 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 18 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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