Вночі бойовики випустили понад 30 мін поблизу Новгородського. Україна повідомила в ОБСЄ

Через Українську сторону СЦКК про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.

Протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Біля Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного - ще й зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Жодний український військовий учора не постраждав.