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Вночі бойовики випустили понад 30 мін поблизу Новгородського. Україна повідомила в ОБСЄ

Автор: Инна Собора

Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню поблизу Новгородського. Там бойовики відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши понад тридцять мін.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Через Українську сторону СЦКК про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.

Протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Біля Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного - ще й зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Жодний український військовий учора не постраждав.

Нагадаємо, 18 лютого ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 18 лютого, бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

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