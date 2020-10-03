Ночью боевики стреляли из гранатомета вблизи Марьинки

С начала суток 3 октября неприцельными выстрелами боевики провоцировали украинских военных вблизи Марьинки. Зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдалась тишина.

Кроме того, за минувшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Так, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Авдеевка. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Напомним, за сутки 1 октября наблюдатели Специальной мониториговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 5 нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что для тушения пожаров в Луганской области 1 октября были получены гарантии тишины от пророссийских боевиков на Донбассе.