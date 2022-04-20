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После ночных обстрелов в Новодружеске разрушены жилые дома, - глава Луганской ОВА

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Новодружеск, Среда 20 апреля 2022 08:14
После ночных обстрелов в Новодружеске разрушены жилые дома, - глава Луганской ОВА Фото: оккупанты обстреляли Новодружеск (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Ночью оккупанты продолжили обстреливать Луганскую область. В результате ударов по Новодружеску были разрушены жилые дома местных жителей. Кроме того, в городе, который находится возле Лисичанска, нет газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два дома в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной - устанавливаем. В городе перебит газопровод", - говорится в сообщении.

Утром аварийная служба будет проверять, как быстро газопровод можно отремонтировать.

Кроме того, Гайдай рассказал, что российские военные несколько раз за ночь обстреляли город Горный.

Вчера в Лисичанске пиротехники проверили 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами оккупантов. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены.

"Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать", - отметил Гайдай.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные пытаются установить контроль над Донбассом.

Ранее Алексей Арестович рассказал о наступлении России на Донбассе. По его словам, противник действует по классической схеме.

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