Після нічних обстрілів у Новодружеську зруйновані житлові будинки, - глава Луганської ОВА

Вночі окупанти продовжили обстрілювати Луганську область. В результаті ударів по Новодружеську були зруйновані житлові будинки місцевих жителів. Крім того, в місті, яке знаходиться біля Лисичанська, немає газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Після півночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Загорілися два будинки в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками і вибуховою хвилею - встановлюємо. У місті перебитий газопровід", - йдеться в повідомленні.

Вранці Аварійна служба перевірятиме, як швидко газопровід можна відремонтувати.

Крім того, Гайдай розповів, що російські військові кілька разів за ніч обстріляли місто Гірське.

Вчора в Лисичанську піротехніки перевірили 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами окупантів. У семи з них залишки вибухонебезпечних предметів не знайдені.

"Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати", - зазначив Гайдай.