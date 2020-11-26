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Ночные заморозки и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 26 ноября 2020 08:00
Ночные заморозки и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В четверг, 26 ноября, погода на большей территории Украины будет пасмурной, но без осадков. Температура воздуха в день в регионах будет от +1 до +9, а ночью в некоторых областях она опустится ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Украине осадков не предусматривают. Во всех западник, северных, некоторых центральных областях, а также в Крыму ожидается переменная облачность, а на всей остальной территории страны погода будет пасмурной.

В западных областях температура воздуха днем будет от +3 до +9 тепла, а ночью от -5 до -1 градуса.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8, а ночью она будет в пределах -3 +4.

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от +1 до +9, а ночью столбики термометров покажут -3 +5.

Ночные заморозки и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем будет от +5 до +7, а ночью от +1 до +4 градусов.

Ночные заморозки и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в ближайшие дни погода в некоторых областях прогреется до +12 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на зиму в Украине.

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